Житель Кузнецка получил 8,5 лет колонии за убийство из-за украденного линолеума Криминал

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 34-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве знакомого из-за украденного линолеума. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, мужчины познакомились в начале ноября 2018 года, когда были в гостях у приятеля, затем осужденный пригласил потерпевшего к себе, а спустя некоторое время после распития спиртного мать хозяина жилища заметила пропажу линолеума из помещения кухни.

«Утром 17 декабря злоумышленник вновь встретился с потерпевшим и пригласил его к себе в дом по улице Правды. В ходе совместного распития спиртного он начал спрашивать гостя о краже линолеума, тот признался. Хозяин жилища начал избивать потерпевшего: он нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего вытащил во двор, где продолжил избивать, а затем, встав на грудную клетку потерпевшего, не менее пяти раз прыгнул», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что затем в ход пошел молоток, после чего злоумышленник оттащил тело, оставив его на участке между своим и соседским сараем, сжег в печи одежду убитого, а телефон выбросил.

Татьяна Махницкая пояснила, что с наступлением тепла — 13 апреля 2019 года — мужчина решил перепрятать тело.

«Для этого он оттащил его в проваленный погреб сарая, разобрал крышу данного строения и завалил погреб старыми досками. Местные жители, заметив его действия, сообщили в полицию. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина признался в совершении убийства», — отметила она.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.