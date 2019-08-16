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Вступил в силу приговор наркосбытчикам из Тамбова и Пензенской области

08:38 | 16.08.2019 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Пензы, которым семейная пара из Тамбова и пятеро жителей Пензенской области признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в составе организованной группы, а трое из них также в отмывании денег.

Вступил в силу приговор наркосбытчикам из Тамбова и Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено по делу, в Пензе с 1 апреля по 22 августа 2018 года как интернет-магазин «MrDonald’s» функционировала созданная неустановленными лицами организованная группа наркосбытчиков, состоявшая из молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, а также семейной пары — 20-летнего мужчины и 21-летней женщины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленники получали через интернет от руководителей информацию о крупных тайниках с наркотиками, после чего расфасовывали вещество на мелкие партии и прятали в разных частях Пензы для продажи.

«Неустановленный органами следствия работодатель вознаграждение за проделанную работу переводил им в криптовалюте на электронный кошелек. Полученные денежные средства трое из них, пользуясь услугами различных сайтов, обменивали на российские рубли, а затем переводили на банковские карты, оформленные на подставных лиц», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что свой совместный преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере они до конца довести не смогли, так как были задержаны.

«В общей сложности у членов организованной группы было изъято более 500 граммов синтетических наркотических средств. В результате преступных финансовых операций они легализовали доходы на общую сумму более 125 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе ведомства сообщили, что суд первой инстанции назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего или строгого режима, а женщина получила отсрочку наказания до достижения ребенком 14 лет.

«Не согласившись с вынесенным приговором в части назначенного наказания, трое из осужденных обжаловали его в апелляционном порядке, считая назначенное наказание чрезмерно суровым. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила приговор без изменения, а жалобы осужденных — без удовлетворения», — подытожили в областной прокуратуре.

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