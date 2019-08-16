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В Пензе женщина перевела мошенникам почти 100 тыс. рублей, возбуждено дело

09:13 | 16.08.2019 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества, в результате которого 43-летняя женщина лишилась 97 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе женщина перевела мошенникам почти 100 тыс. рублей, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сказал, что на одной из карт собеседницы наблюдается подозрительная активность и для сохранения денежных средств необходимо снять их с карты и положить на другой счет», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что женщина обналичила почти 100 тыс. рублей с двух банковских счетов и перевела их мошеннику.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.

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