В Кузнецке отец четверых близнецов осужден за невыплату алиментов Криминал

Кузнецк, 21 августа 2019. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства за невыплату алиментов в пользу своих четверых детей-близнецов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, мужчина в 2018 году уже отбывал наказание в виде исправительных работ за неуплату алиментов двум дочерям и двоим сыновьям 2010 года рождения.

Светлана Артамонова добавила, что в марте 2019 года он привлекался к административной ответственности за это же правонарушение.

«В течение более двух месяцев он умышленно продолжил уклоняться от осуществления алиментных выплат, установленных решением суда. Задолженность в период с конца марта по июнь 2019 года превысила 45 тыс. рублей. Общая же сумма долга по алиментным обязательствам составила почти 640 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил.