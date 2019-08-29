В Пензе работника салона связи заподозрили в оформлении кредита на клиента без его ведома Криминал

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Молодой человек, работавший в одном из салонов связи в Октябрьском районе Пензы, подозревается в оформлении на клиента без его ведома потребительского кредита на приобретение мобильного телефона стоимостью 19 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 59-летний мужчина обращался в салон связи по поводу работоспособности SIM-карты, а спустя некоторое время ему начали поступать звонки из банка с требованием погасить кредит, который он не получал.

«Сначала гражданин подумал, что общается с мошенниками», — отметили в ведомстве.

В полиции пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Подозреваемый дал признательные показания.