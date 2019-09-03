Вениамин Бочкарев приговорен к 2,5 годам колонии Криминал

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, экс-руководителю «АИК Пензенской области» назначен штраф в размере 60 тыс. рублей, а также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на 1 год.

«Следствием и судом установлено, что с февраля 2012 года по июль 2014-го Вениамин Бочкарев, являясь генеральным директором «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области», в рамках реализации федеральной целевой программы по расселению граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру, подлежащих изъятию для госнужд, злоупотребляя своими полномочиями, допустил нарушения, повлекшие тяжкие последствия в виде лишения троих граждан права на жилое помещение и утраты ими своего единственного жилья», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в 2014–2015 годах при реализации агентством ряда жилищных программ Вениамин Бочкарев использовал часть бюджетных инвестиций в размере более 56 млн. рублей, выделенных для предоставления займов, не по целевому назначению.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.