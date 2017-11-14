В Пензе суд подтвердил право собственности людей на часть дома, которого нет Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Олег Богатов постановил оставить без удовлетворения иск управления муниципального имущества мэрии о признании отсутствующим права общедолевой собственности четырех женщин на земельный участок и часть дома №15 на улице Урицкого, который был снесен с целью строительства путепровода в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химоружия.

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В начале судебного заседания представитель сестер Юлии Эзау и Елены Власенковой Алексей Калашников заявил возражения на измененные ранее исковые требования и попросил отказать в их удовлетворении в полном объеме.

В свою очередь представитель истца Вера Сарайкина обратила внимание на то, что дом уже был снесен на момент вступления сестер в наследство от своего умершего отца, регистрации права собственности и последующего дарения Еленой Власенковой двух частей своей доли дочерям Екатерине Горбатовой и Анжеле Власенковой.

Алексей Калашников отметил, что ответчики считают исковые требования незаконными по ряду причин.

В частности, по его словам, ни один из пунктов постановления пленума Верховного суда РФ и пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 года №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», на который ссылается Вера Сарайкина, не подходит в данном случае.

«Мы считаем, что управление муниципального имущества администрации по сути пытается лишить ответчика права общедолевой собственности на жилой дом и участок, ничего не предоставляя, получается, взамен, […] потому что все программы уже завершены», — сказал он.

По мнению представителя сестер, сама процедура изъятия дома и земельного участка была проведена незаконно.

«Многие из договоров мены были заключены до того, как это постановление [об изъятии в 2015 году] вообще появилось на свет. Кроме того, в должном порядке не были уведомлены какие-то органы о проводимом изъятии. В данном случае, как минимум, Росреестр должен уведомляться, поскольку он делает особые отметки на этот случай. […] Он просто бы не проводил никаких манипуляций с этими документами. Нам был бы отказ, и такой ситуации бы не возникло», — пояснил Алексей Калашников.

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Он также предположил, что постановление об изъятии было издано уже после указанной в нем даты, поскольку на документе есть печать протокольной части отдела делопроизводства и технического обеспечения мэрии, но нет подписи главы администрации.

«Когда вступали в наследство, наши права на эти объекты проверяли не только органы Росреестра, […] но и нотариус. Действия Росреестра и нотариуса не оспорены со стороны истца, то есть по сути они законны», — констатировал он.

Решение Ленинского районного суда Пензы может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С целью дальнейшего отстаивания своих прав женщины, которые по факту владеют несуществующей недвижимостью, намерены поехать в Москву в Следственный комитет России, «чтобы там разобрались, что здесь наворотили». В дальнейшем они рассчитывают получить либо денежную компенсацию за снесенный дом, либо жилье.