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В Пензе суд подтвердил право собственности людей на часть дома, которого нет

18:01 | 14.11.2017 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Олег Богатов постановил оставить без удовлетворения иск управления муниципального имущества мэрии о признании отсутствующим права общедолевой собственности четырех женщин на земельный участок и часть дома №15 на улице Урицкого, который был снесен с целью строительства путепровода в рамках федеральной программы по уничтожению запасов химоружия.

В Пензе суд подтвердил право собственности людей на часть дома, которого нет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале судебного заседания представитель сестер Юлии Эзау и Елены Власенковой Алексей Калашников заявил возражения на измененные ранее исковые требования и попросил отказать в их удовлетворении в полном объеме.

В свою очередь представитель истца Вера Сарайкина обратила внимание на то, что дом уже был снесен на момент вступления сестер в наследство от своего умершего отца, регистрации права собственности и последующего дарения Еленой Власенковой двух частей своей доли дочерям Екатерине Горбатовой и Анжеле Власенковой.

Алексей Калашников отметил, что ответчики считают исковые требования незаконными по ряду причин.

В частности, по его словам, ни один из пунктов постановления пленума Верховного суда РФ и пленума Высшего арбитражного суда РФ от 29 апреля 2010 года №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», на который ссылается Вера Сарайкина, не подходит в данном случае.

«Мы считаем, что управление муниципального имущества администрации по сути пытается лишить ответчика права общедолевой собственности на жилой дом и участок, ничего не предоставляя, получается, взамен, […] потому что все программы уже завершены», — сказал он.

По мнению представителя сестер, сама процедура изъятия дома и земельного участка была проведена незаконно.

«Многие из договоров мены были заключены до того, как это постановление [об изъятии в 2015 году] вообще появилось на свет. Кроме того, в должном порядке не были уведомлены какие-то органы о проводимом изъятии. В данном случае, как минимум, Росреестр должен уведомляться, поскольку он делает особые отметки на этот случай. […] Он просто бы не проводил никаких манипуляций с этими документами. Нам был бы отказ, и такой ситуации бы не возникло», — пояснил Алексей Калашников.

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Он также предположил, что постановление об изъятии было издано уже после указанной в нем даты, поскольку на документе есть печать протокольной части отдела делопроизводства и технического обеспечения мэрии, но нет подписи главы администрации.

«Когда вступали в наследство, наши права на эти объекты проверяли не только органы Росреестра, […] но и нотариус. Действия Росреестра и нотариуса не оспорены со стороны истца, то есть по сути они законны», — констатировал он.

Решение Ленинского районного суда Пензы может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С целью дальнейшего отстаивания своих прав женщины, которые по факту владеют несуществующей недвижимостью, намерены поехать в Москву в Следственный комитет России, «чтобы там разобрались, что здесь наворотили». В дальнейшем они рассчитывают получить либо денежную компенсацию за снесенный дом, либо жилье.
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