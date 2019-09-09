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Пенсионерка из Пензы лишилась более 400 тыс. рублей после звонка мошенницы

09:52 | 09.09.2019 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. 69-летняя пенсионерка из Пензы лишилась свыше 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, убедившей ее в возможности заработать на валютной бирже.

Пенсионерка из Пензы лишилась более 400 тыс. рублей после звонка мошенницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для участия в торгах на аукционах незнакомка предложила создать профиль на сайте, который она укажет, а затем назвать ей логин и пароль, а также продиктовать реквизиты имеющихся банковских карт и коды, которые поступят в SMS. После того, как женщина предоставила запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счетов ее банковских карт списано 411 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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