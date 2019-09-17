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В Пензе завершено расследование дела о 22 подставных ДТП

11:45 | 17.09.2019 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела о 21 факте мошенничества в сфере страхования и одном покушении на совершение аналогичного преступления, по которому в качестве обвиняемых проходят восемь человек, завершено в Пензе.

В Пензе завершено расследование дела о 22 подставных ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, в апреле 2014 года житель Пензы создал организованную преступную группу для совершения махинаций в сфере автострахования, в деятельность которой вовлек своих знакомых.

«С апреля 2014 года по сентябрь 2018-го подельники с целью незаконного получения выплат по заключенным ранее со страховыми компаниями договорам ОСАГО и КАСКО умышленно инсценировали не менее 22 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в дальнейшем, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств в экспертной организации и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, злоумышленники подавали в страховые компании пакеты документов, необходимых для получения выплат.

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«Таким образом, участники организованной преступной группы получили от шести страховых компаний денежные средства на общую сумму более 5 млн. рублей, причинив им материальный ущерб», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в отношении троих фигурантов, в том числе бывшего сотрудника полиции, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще пятерых — подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В ходе следствия несколькими соучастниками преступлений причиненный ущерб возмещен добровольно в размере более 800 тыс. рублей. С целью обеспечения возмещения оставшейся суммы следователем арестовано недвижимое имущество и автомашины подельников», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

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