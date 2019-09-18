Полиция дважды не приняла заявление о пропаже человека, которого позднее нашли мертвым Криминал

Заречный, 18 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники дежурной части межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области дважды отказались зарегистрировать заявление местной жительницы о пропаже сына, который, как стало известно позднее, на тот момент был мертв. Об этом свидетельствуют результаты прокурорской проверки.

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«Установлено, что 1 июля 2019 года женщина дважды обращалась в полицию с просьбой об установлении местонахождения ее сына, который перестал выходить на связь с ней и, по имевшейся у нее информации, скончался в квартире своего знакомого. Сотрудники дежурной части МО МВД России по ЗАТО Заречный письменное заявление от нее принять отказывались и предлагали ей самостоятельно проверить эти сведения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что лишь после третьего обращения 2 июля письменное заявление женщины было зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП).

«По результатам его проверки труп сына женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен в одной из квартир дома №39 на улице Конституции СССР в Заречном. В отношении хозяина этой квартиры органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, что в связи с допущенными нарушениями прокурор Заречного Андрей Савельев внес представление начальнику отдела МВД Анатолию Еремееву.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Начальнику смены дежурной части объявлен выговор», — подытожила представитель надзорного ведомства.