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В Пензе задержан подозреваемый в повреждении трех автомобилей

11:41 | 19.09.2019 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Пензы 1997 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в повреждении трех автомобилей.

В Пензе задержан подозреваемый в повреждении трех автомобилей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ранее в отдел полиции №4 обратился житель Первомайского района Пензы, который заявил, что неизвестный повредил принадлежащий ему автомобиль «Hyundai Solaris», ущерб от действий злоумышленника составил более 130 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Установлено, что вечером молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в подъезд чужого дома, поднялся на крышу многоэтажки и стал бросать вниз кирпичи, разбив стекла двух машин. После чего спустился вниз, подошел к стоявшему автомобилю «ГАЗель» и из хулиганских побуждений разбил локтем стекло пассажирской двери. Действия злоумышленника заметил владелец одного из поврежденных автомобилей. Пытаясь спрятаться от него, подозреваемый забрался под «Газель», откуда его извлекли прибывшие на место происшествия стражи порядка», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД отметили также, что по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в ведомстве.

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