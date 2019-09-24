Прокуратура выявила в Пензе фирму с фиктивным директором, просившим милостыню Криминал

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Уголовное дело о незаконном предоставлении паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области, который уже почти 20 лет нигде не работает и живет на полученную у церкви милостыню.

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«Прокуратура Железнодорожного района Пензы выявила факт незаконного использования документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице — учредителе и генеральном директоре ООО «ПромСтройСнаб». В ходе проверки установлено, что 12 декабря 2017 года 58-летний житель Кузнецка, заведомо зная, что является подставным лицом, представил свои документы в нотариальную контору для засвидетельствования подлинности подписи в заявлении о смене учредителя и руководителя общества. Впоследствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что фактическое руководство деятельностью компании мужчина никогда не осуществлял и не планировал.

«С 2000 года он нигде не работает, живет на полученную у церкви в Кузнецке милостыню», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, находится на контроле районной прокуратуры.