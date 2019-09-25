Руководителей попавшегося на взятке в Пензе полицейского привлекут к ответственности — УМВД Криминал

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Непосредственные руководители сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Пензе, которого подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей, будут привлечены к ответственности. Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой регионального ведомства.

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«По данному факту назначена служебная проверка. Решается вопрос об увольнении указанного сотрудника по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отмечается в тексте.

По имеющейся информации, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прокуратура Ленинского района Пензы признала законным возбуждение органом следствия уголовного дела в отношении 29-летнего капитана полиции, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В ходе доследственной проверки было установлено, что 20 сентября 2019 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе в одном из кафе получил взятку в размере 100 тыс. рублей от гражданина за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении его 30-летнего знакомого, проживающего в Колышлейском районе.

Данный факт был выявлен и пресечен сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.