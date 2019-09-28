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Подрядчик пытался за взятку избежать контроля качества ремонта дороги в Пензенской области

10:36 | 28.09.2019 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Директор подрядной компании, отремонтировавшей дорогу в Никольском районе Пензенской области, подозревается в покушении на дачу взятки руководителю саратовской фирмы, которая должна была проконтролировать качество выполненных работ.

Подрядчик пытался за взятку избежать контроля качества ремонта дороги в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее свою деятельность на территории Пензенской области, выполнило работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги в Никольском районе. Специализированная организация из Саратова производила строительный контроль. 9 июля 2019 года директор подрядной компании попытался передать руководителю контролирующей фирмы взятку в размере 50 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве пояснили, что с помощью незаконного вознаграждения подрядчик пытался добиться подготовки фиктивного отчета о проведенном строительном контроле выполненных работ без выявления каких-либо нарушений, однако директор саратовской фирмы от денег отказался.

«Противоправные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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