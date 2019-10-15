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Суд прекратил уголовное дело в отношении главы администрации Сосновоборска

18:26 | 15.10.2019 | Криминал

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Сосновоборск, 15 октября 2019. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело в отношении главы администрации рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области Владимира Лаврентьева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Суд прекратил уголовное дело в отношении главы администрации Сосновоборска. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 7 ноября 2018 года глава администрации Сосновоборска, являясь ответственным за охрану труда, поручил и допустил к выполнению работ по валке деревьев, не обусловленных трудовым договором, водителя пожарной машины администрации поселка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что водитель не прошел инструктаж по технике безопасности и соответствующее обучение, а также не был обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

«Вследствие допущенных нарушений при осуществлении работ по валке деревьев на улице Калинина в Сосновоборске потерпевший бензопилой спилил дерево, после неконтролируемого падения которого получил перелом ноги», — уточнила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая добавила, что в октябре прошлого года по просьбе знакомой глава администрации дал подчиненному поручение составить выписку из похозяйственной книги и внести в нее заведомо ложные сведения о наличии у женщины земельного участка.

«На основании данной справки в рамках упрощенной регистрации земельных участков женщина зарегистрировала право собственности на данное недвижимое имущество», — сказала представитель следственного управления.

Она пояснила, что глава администрации признал вину в совершении инкриминируемых деяний, подал ходатайство о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, возместив при этом моральный вред водителю пожарной автомашины.

«Судом принято решение о прекращении уголовного дела и назначении должностному лицу судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая, отметив, что пока решение не вступило в силу.

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