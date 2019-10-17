Уголовное дело возбуждено в отношении матери, не следившей за здоровьем своих детей Криминал

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено в отношении 35-летней жительницы Никольского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, две дочери женщины — девочки 2004 и 2008 годов рождения, страдающие рядом простудных заболеваний — находятся в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра соцобслуживания населения Никольского района.

«Мать не предоставляла детям лекарственные средства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, по имеющейся информации, женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию дочерей на протяжении примерно года — с сентября 2018-го по август 2019-го.

«В сентябре 2019 года решением Никольского районного суда она лишена родительских прав», — отметила Светлана Артамонова, добавив, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.