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Уголовное дело возбуждено в отношении матери, не следившей за здоровьем своих детей

13:03 | 17.10.2019 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено в отношении 35-летней жительницы Никольского района Пензенской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении матери, не следившей за здоровьем своих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, две дочери женщины — девочки 2004 и 2008 годов рождения, страдающие рядом простудных заболеваний — находятся в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра соцобслуживания населения Никольского района.

«Мать не предоставляла детям лекарственные средства, содержала их в условиях, угрожающих жизни и здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, по имеющейся информации, женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию дочерей на протяжении примерно года — с сентября 2018-го по август 2019-го.

«В сентябре 2019 года решением Никольского районного суда она лишена родительских прав», — отметила Светлана Артамонова, добавив, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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