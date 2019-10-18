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В Пензенской области возбуждено более десяти дел по фактам регистрации фирм-однодневок

13:18 | 18.10.2019 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Двенадцать уголовных дел возбуждено по фактам регистрации фирм-однодневок в Пензенской области с начала 2019 года по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области возбуждено более десяти дел по фактам регистрации фирм-однодневок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», — уточнила собеседница агентства.

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Она добавила, что еще по одному материалу проводится проверка.

Светлана Артамонова пояснила, что фирмы-однодневки создаются либо с использованием незаконно полученных — украденных или потерянных — документов, либо путем введения граждан в заблуждение относительно отсутствия для них негативных правовых последствий.

«Подобные юридические лица не ведут какой-либо законной предпринимательской деятельности, а используются для совершения неправомерных финансовых операций, в том числе в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов и сборов», — отметила представитель прокуратуры.

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