В Пензе вынесен приговор экс-директору спортшколы по плаванию Криминал

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено бывшему директору одной из спортшкол Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что директор одной из детско-юношеских спортивных школ по плаванию города Пензы, зная, что его супруга с 1 сентября 2017 года в данном учреждении тренером-преподавателем не трудится, самостоятельно вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени об исполнении ею обязанностей тренера и утверждал их своей подписью. При этом обязанности тренера за супругу исполнялись им самостоятельно», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что с 1 сентября 2017 года по 3 мая 2018-го супруге директора в счет зарплаты было выплачено более 360 тыс. рублей, сумма удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплаченных страховых взносов превысила 180 тыс. рублей.

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«В общей сложности муниципальному бюджетному учреждению — спортивной школе — был причинен ущерб в сумме более 540 тыс. рублей. В ходе судебного разбирательства ущерб бывшим директором спортивной школы возмещен в полном объеме», — отметила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления добавила, что не позднее 29 декабря 2017 года, стремясь не допустить возврата неосвоенных к концу финансового года выделенных бюджетных средств и срыва выполнения муниципального задания, руководитель учреждения дал незаконное указание тренерам-преподавателям внести в приказ о зачислении учащихся на 2017–2018 учебный год заведомо недостоверные сведения, а затем включил завышенное число в отчет.

«В результате противоправных действий директора за 2017 год были незаконно перечислены в качестве субсидии бюджетные денежные средства в размере более 592 тыс. рублей, которые потрачены им впоследствии на нужды школы», — сказала собеседница агентства.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом