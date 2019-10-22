Завершено расследование дела об убийстве женщины в Нижнем Ломове Криминал

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 24-летней женщины в Нижнем Ломове Пензенской области, завершено.

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«По данным следствия, в ночь на 28 июля между обвиняемым 1987 года рождения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей в квартире на улице Октябрьской в Нижнем Ломове произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры потерпевшая взяла в руку нож и потребовала, чтобы мужчина покинул жилище. Злоумышленник отобрал у нее нож и нанес им не менее девяти ударов по телу, рукам и ногам потерпевшей, а затем пытался ее задушить», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после убийства мужчина скрылся с места преступления и спрятал в лесу машину, на которой передвигался, забросав ветками.

Представитель следственного управления уточнила, что злоумышленник был задержан в Нижнем Ломове 1 августа.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от колото-резаной раны грудной клетки», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.