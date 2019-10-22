EN
14:36:03 Вторник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Завершено расследование дела об убийстве женщины в Нижнем Ломове

09:03 | 22.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 24-летней женщины в Нижнем Ломове Пензенской области, завершено.

Завершено расследование дела об убийстве женщины в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 28 июля между обвиняемым 1987 года рождения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей в квартире на улице Октябрьской в Нижнем Ломове произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры потерпевшая взяла в руку нож и потребовала, чтобы мужчина покинул жилище. Злоумышленник отобрал у нее нож и нанес им не менее девяти ударов по телу, рукам и ногам потерпевшей, а затем пытался ее задушить», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после убийства мужчина скрылся с места преступления и спрятал в лесу машину, на которой передвигался, забросав ветками.

Представитель следственного управления уточнила, что злоумышленник был задержан в Нижнем Ломове 1 августа.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от колото-резаной раны грудной клетки», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Загрузка...
Читайте также
«Росэлектроника» познакомит пензенских студентов с работой предприятий холдинга Критик Алена Солнцева прочтет в Пензе цикл лекций «Мейерхольд и кино»
В Пензе соревнования памяти Клинченко объединят спортсменов из десяти регионов В Пензе эндокринолог прочтет для жителей лекцию о профилактике сахарного диабета
Мэр Кузнецка поручил сформировать системный подход к благоустройству территорий Белозерцев проинформировал Мутко о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement