EN
12:10:34 Вторник, 29 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области девять человек задержаны по делу о сбыте наркотиков

09:06 | 29.10.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Девять человек — пятеро жителей Пензы, двое уроженцев Таджикистана, а также юноша и девушка из Вологодской области — задержаны по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензенской области девять человек задержаны по делу о сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что трое подозреваемых обеспечивали оптовые поставки наркотиков из других регионов. На съемной квартире в Пензенском районе их фасовали на более мелкие партии, после чего оборудовали тайники для хранения и затем через интернет передавали остальным участникам противоправной деятельности координаты для организации дальнейшего распространения запрещенных веществ», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 500 граммов синтетических наркотиков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В пензенских поликлиниках открыта запись на субботнее УЗИ Пензенский «Дизель» по буллитам уступил «Бурану»
Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного энергопотребления на 19 млн. рублей Телефонный мошенник обманул жительницу Пензы на 1 млн. рублей
В Пензенской области собрали 450 тыс. тонн подсолнечника Среднемесячная начисленная зарплата в Пензенской области составила более 29 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement