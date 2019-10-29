В Пензенской области девять человек задержаны по делу о сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Девять человек — пятеро жителей Пензы, двое уроженцев Таджикистана, а также юноша и девушка из Вологодской области — задержаны по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что трое подозреваемых обеспечивали оптовые поставки наркотиков из других регионов. На съемной квартире в Пензенском районе их фасовали на более мелкие партии, после чего оборудовали тайники для хранения и затем через интернет передавали остальным участникам противоправной деятельности координаты для организации дальнейшего распространения запрещенных веществ», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 500 граммов синтетических наркотиков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.