Житель Кузнецкого района подозревается в серии дачных краж Криминал

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. 30-летний житель села Ульяновка подозревается в серии дачных краж на территории Кузнецкого района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, выйти на след злоумышленника удалось после преступления в товариществе «Садовка» вблизи села Алексеевка, где из незапертого контейнера на дачном участке были похищены двери, мотыга, вилы и грабли.

«Кроме того, злоумышленник забрал с дачного участка две металлические бочки емкостью 180 литров и 15 металлических дуг длиной 2 метра каждая», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что впоследствии оперативники выяснили причастность мужчины к аналогичной краже в том же садовом товариществе.

«Он признался в содеянном», — сказали в УМВД.