В Пензе задержан подозреваемый в избиении мужчины в «Дубраве»
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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Пензы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который был доставлен в больницу с травами с территории садоводческого товарищества «Дубрава».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«При проверке сотрудники ППС установили, что в ходе совместного распития спиртного в дачном доме и возникшей ссоры пострадавшего избил руками и ногами 43-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что мужчина дал признательные показания.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», — сказали в пресс-службе.