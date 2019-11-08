В Пензе задержан подозреваемый в избиении мужчины в «Дубраве» Криминал

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Пензы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который был доставлен в больницу с травами с территории садоводческого товарищества «Дубрава».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проверке сотрудники ППС установили, что в ходе совместного распития спиртного в дачном доме и возникшей ссоры пострадавшего избил руками и ногами 43-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина дал признательные показания.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», — сказали в пресс-службе.