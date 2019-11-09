Бывшему руководителю племзавода «Еланский» назначен штраф за невыплату зарплаты работникам Криминал

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Судебный штраф в размере 100 тыс. рублей назначен бывшему генеральному директору ОАО «Племенной завод «Еланский», в отношении которого весной 2019 года — по результатам личного приема граждан главой следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрием Матушкиным — было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, гендиректор общества с октября 2018 года по март 2019-го полностью не выплачивал заработную плату 65 работникам, а также выплачивал им зарплату свыше двух месяцев в размере ниже МРОТ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Читайте также

В компаниях Пензы, не относящихся к малому бизнесу, в среднем платят около 36 тыс. рублей

Она уточнила, что общая задолженность по зарплате составила более 3 млн рублей, при этом имеющиеся денежные средства расходовались на организационно-хозяйственные нужды предприятия.

«В рамках расследования уголовного дела благодаря принятию следователем эффективных мер задолженность по заработной плате перед 65 работниками была погашена в полном объеме», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в ходе следствия от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу», — сказала Татьяна Махницкая.