В Пензенской области задержаны три человека, находившихся в федеральном розыске Криминал

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Три человека, находившихся в федеральном розыске, задержаны в Пензенской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Улица». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России утром 11 ноября.

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В нем уточняется, что операция проводилась в минувшую пятницу, 8 ноября, с 16.00 до 22.00.

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«В ней приняли участие около 1 тыс. человек, в том числе более 880 полицейских и их внештатных помощников, сотрудники Росгвардии, а также 115 представителей народных дружин», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что за шесть часов было выявлено 37 преступлений, составлено свыше 650 протоколов об административных правонарушениях.

«Стражи порядка проверили по месту жительства более 1,1 тыс. человек, в том числе 256 лиц, находящихся под административным надзором, 259 ранее судимых граждан, а также 117 человек, склонных к семейно-бытовому дебоширству», — говорится в тексте.

В нем отмечается, во время операции «Улица» тяжких и особо тяжких преступлений на территории Пензенской области не допущено.