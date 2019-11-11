В Пензе подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков Криминал

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Несовершеннолетний житель села Засечного Пензенской области подозревается в незаконном обороте наркотиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе на улице Кордон Студеный сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. Заметив полицейских, он выбросил сверток из изоленты, внутри которого находилось вещество желто-зеленого цвета. В ходе осмотра места происшествия данный сверток изъяли», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, согласно результатам экспертизы, это вещество является наркотическим.

«Подозреваемый признался в том, что приобрел его бесконтактным способом для личного употребления», — сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.