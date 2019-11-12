Сотрудники ФСБ пресекли в Пензе попытку мошенничества в сфере кредитования Криминал

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли попытку мошенничества в сфере кредитования на территории Пензы.

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«По данным следствия, 36-летний житель Пензы, являясь некредитоспособным гражданином, с целью хищения денежных средств путем предоставления в банк заведомо подложных сведений обратился к своей знакомой за помощью. 41-летняя женщина впоследствии изготовила и передала соучастнику преступления копию поддельной трудовой книжки, внеся в нее заведомо недостоверные сведения о трудовой деятельности мужчины в одном из обществ с ограниченной ответственностью и поддельную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за несколько месяцев», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в начале ноября 2019 года подозреваемый обратился к менеджеру одного из банков и представил поддельные документы для получения кредита, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Татьяна Махницкая уточнила, что по факту покушения на мошенничестве в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело.