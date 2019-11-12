Жительница Заречного лишилась более 150 тыс. рублей, дважды попавшись на уловку мошенников Криминал

Заречный, 12 ноября 2019. PenzaNews. 50-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась более 150 тыс. рублей, дважды попавшись на одну и ту же уловку мошенников.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что со счета собеседницы неизвестные пытаются похитить деньги, а для обеспечения сохранности средств необходимо продиктовать номер карты, коды с обратной стороны и данные, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после выполнения инструкций незнакомца владелица карты обнаружила списание 7 тыс. 750 рублей.

«Некоторое время спустя с другого телефона женщине позвонила незнакомка, которая назвалась сотрудницей службы безопасности другого банка. Она сказала, что со счета карты собеседницы в этом финансовом учреждении также пытаются украсть денежные средства. Злоумышленница запросила конфиденциальные данные карты, и гражданка их передала, после чего с ее счета были списаны деньги в сумме 143 тыс. 269 рублей», — уточнили в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту проводится проверка.