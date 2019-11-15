Лжепрокурор выманил у пенсионерки из Кузнецка более 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. 78-летняя пенсионерка из Кузнецка Пензенской области лишилась более 200 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника прокуратуры Москвы.

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«Звонивший сказал, что задержаны мошенники, которые продавали поддельные медикаменты. По его словам, собеседница оказалась среди потерпевших и теперь ей полагается компенсация. Для ее получения незнакомец предложил оплатить услуги адвоката и госпошлину», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого пожилая женщина в течение двух недель перевела на счета двух электронных кошельков 204 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.