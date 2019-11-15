EN
14:48:40 Пятница, 15 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лжепрокурор выманил у пенсионерки из Кузнецка более 200 тыс. рублей

09:47 | 15.11.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. 78-летняя пенсионерка из Кузнецка Пензенской области лишилась более 200 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника прокуратуры Москвы.

Лжепрокурор выманил у пенсионерки из Кузнецка более 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший сказал, что задержаны мошенники, которые продавали поддельные медикаменты. По его словам, собеседница оказалась среди потерпевших и теперь ей полагается компенсация. Для ее получения незнакомец предложил оплатить услуги адвоката и госпошлину», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого пожилая женщина в течение двух недель перевела на счета двух электронных кошельков 204 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Активность пензенцев скажется на объемах финансирования работ по созданию комфортной среды Дети смогут позвонить в пензенский драмтеатр и поговорить с Дедом Морозом
В суд передано дело о травмировании водителя, которого переехал зерновоз В Пензе на стройплощадке мужчину зажало фундаментными блоками
В Бековском районе пешеходные переходы вблизи школ оборудуют по новым стандартам Проект «Вечерний музей» позволит пензенцам посетить картинную галерею после работы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама