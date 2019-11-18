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Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве сына

11:04 | 18.11.2019 | Криминал

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Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Обвинение в убийстве сына предъявлено 56-летней жительнице Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 2 ноября обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вернулась домой от сожителя, с которым у нее произошла ссора. В своей квартире на улице Клары Цеткин в Пензе она увидела, что ее сын спит. Почувствовав от него запах алкоголя, женщина разозлилась, поскольку тот обещал ей больше не употреблять спиртное, и нанесла ему один удар ножом в грудную клетку», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина 1987 года рождения скончался на месте происшествия.

По словам Татьяны Махницкой, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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