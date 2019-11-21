В Кузнецке суд ограничил свободу молодой женщины за организацию азартных игр Криминал

Кузнецк, 21 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 5 месяцев ограничения свободы назначено 21-летней жительнице Кузнецка Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что не позднее 15 сентября 2018 года девушка 1998 года рождения решила незаконно организовать и проводить азартные игры. С этой целью она арендовала помещение в кафе по улице Московское шоссе в Кузнецке, где организовала установку ранее приобретенных ею четырех единиц игрового оборудования. Согласно заключению экспертов, на две из них установлено программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Ею был подобран штат сотрудников — операторов-кассиров для обслуживания клиентов», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что с сентября по октябрь 2018 года злоумышленница проводила азартные игры, осуществляя лично и с помощью привлеченных работников прием клиентов игорного заведения и учет их ставок.

«Денежные средства она присваивала себе, из них выплачивала заработную плату операторам заведения», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.