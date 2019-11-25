Саратовец задержан в Пензе по подозрению в краже шуб Криминал

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензе жителя Саратова 1980 года рождения, подозреваемого в краже шуб.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, изначально сотрудникам ведомства поступила оперативная информация от коллег о том, что мужчина, который, предположительно, причастен к краже норковых шуб в Саратове, находится на территории региона.

«Полицейские выяснили марку и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Ориентировку на его задержание передали всем наружным службам. Через некоторое время сотрудники ГИБДД на выезде из города остановили машину, подходившую под описание. В автомобиле находились двое мужчин, женщина и ребенок», — пояснили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что в ходе осмотра багажника было обнаружено четыре норковые шубы, происхождение которых находившиеся в салоне люди объяснить не смогли.

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«Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции. В ходе допроса житель Саратова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, пояснил, что находился с семьей в Пензе проездом на такси. С целью приобретения мехового изделия подозреваемый вместе со своей супругой и ребенком направились в торговый центр на улице Суворова. Воспользовавшись моментом, когда женщина примеряла меховое изделие и внимание продавца было обращено к ней, мужчина снял с вешалки две норковые шубы и спрятал себе под куртку. Затем злоумышленник вышел из магазина под предлогом посадить в машину ребенка», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что сумма ущерба составила 100 тыс. рублей, при этом владелица торговой точки узнала о случившемся лишь от сотрудников полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.