В Пензе женщина лишилась 200 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомкой Криминал

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы лишилась 200 тыс. рублей, пытаясь защитить денежные средства на счетах двух банковских карт.

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«По словам женщины, с номера «900» ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка, сказала, что по карте собеседницы производится подозрительная операция, а для ее предотвращения необходимо назвать номер карты и коды подтверждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы выполнила инструкции злоумышленницы, после чего позвонила на горячую линию банка и узнала о списании денег со счетов двух карт.

По данному факту проводится проверка.