В Пензе в отношении депутата Владимира Вдонина возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, который также является генеральным директором ОАО «Маяк». Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по региону, в котором фамилия народного избранника не называется.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 30 ноября 2019 года депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки «Land Rover». На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры Российской Федерации», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что поддельное удостоверение было изъято.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в тексте.

Читайте также

Попавшийся пьяным за рулем в Пензе депутат Вдонин исключен из «Единой России»

В сообщении уточняется также, что в соответствии с УПК РФ уголовное дело в отношении депутата возбудил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», широкая общественность узнала об инциденте с депутатом Законодательного собрания Пензенской области Владимиром Вдониным вечером 30 ноября после того, как его задержание прокомментировал ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. По его словам, народный избранник «в пьяном виде сел за руль машины», а также «при себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры».

В тот же день было принято решение об исключении из рядов «Единой России» Владимира Вдонина, до этого входившего в состав регполитсовета.

Также он выведен из состава фракции в региональном парламенте.