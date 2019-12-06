На трассе под Пензой мужчину избили бейсбольной битой Криминал

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту инцидента, произошедшего вблизи кафе на 715 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, в результате которого госпитализирован 38-летний мужчина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что в ходе конфликта потерпевшего ударил бейсбольной битой по голове 38-летний житель Городищенского района», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

Обстоятельства произошедшего выясняются.