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На трассе под Пензой мужчину избили бейсбольной битой

09:12 | 06.12.2019 | Криминал

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Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту инцидента, произошедшего вблизи кафе на 715 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, в результате которого госпитализирован 38-летний мужчина.

На трассе под Пензой мужчину избили бейсбольной битой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что в ходе конфликта потерпевшего ударил бейсбольной битой по голове 38-летний житель Городищенского района», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемый дал признательные показания.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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