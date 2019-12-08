Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке собаки через интернет Криминал

Пенза, 8 декабря 2019. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 52-летняя жительница Пензы, пытавшаяся купить собаку через интернет.

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«По словам женщины, на сайте «Юла» она нашла объявление о продаже шпица и в ходе переписки договорилась о покупке животного при условии перевода денег на счет банковской карты. Следуя условиям продавца, жительница Пензы перечислила 4 тыс. 800 рублей, однако владелец объявления перестал выходить на связь», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.