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В Пензе доверчивая женщина позволила мошеннику оформить кредит на свое имя

14:50 | 08.12.2019 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2019. PenzaNews. 22-летняя жительница Пензы попалась на уловку телефонного мошенника, который, получив доступ к счету банковской карты, оформил на ее имя кредит и присвоил крупную сумму.

В Пензе доверчивая женщина позволила мошеннику оформить кредит на свое имя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Он сказал, что на имя собеседницы неизвестные лица оформили кредит в другом банке. Та поверила этим словам и по просьбе звонившего продиктовала код, поступивший в ходе разговора в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем злоумышленник убедил жительницу Пензы снять со счета карты 82 тыс. рублей и перечислить туда, куда он укажет.

«Гражданка так и сделала, однако ей удалось перевести только 80 тыс. рублей, после чего она обратилась в офис первого банка и узнала, что на ее имя неизвестные лица оформили кредит в размере 82 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

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