В Пензенской области женщину до смерти забили металлическим табуретом Криминал

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено в Нижнеломовском районе Пензенской области по факту смерти 48-летней женщины, скончавшейся от закрытой черепно-мозговой травмы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по обвинению в совершении преступления заключен под стражу ее 35-летний сожитель.

«По данным следствия, вечером 20 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой в село Большие Хутора Нижнеломовского района. С сожительницей у него произошла ссора, поскольку женщина начала высказывать претензии по поводу его несвоевременного возвращения и отсутствия денег. Чтобы прекратить конфликт, сожители решили совместно употребить спиртное. Через некоторое время ссора между ними возобновилась», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, сожитель сначала несколько раз руками ударил женщину по лицу, а затем — металлическим табуретом по голове.

«После причинения телесных повреждений сожительнице злоумышленник покинул место преступления и зашел в гости к односельчанину, где продолжил употребление алкоголя. Вернувшись домой утром 21 ноября, он обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни. Мужчина сообщил о ее смерти в полицию», — сказали в СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.