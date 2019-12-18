Жителя Каменки будут судить за применение насилия к полицейскому Криминал

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. 31-летний житель города Каменки Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 3 ноября 2019 года мужчина 1988 года рождения на территории Каменки управлял своим автомобилем «ВАЗ-21099», при этом на переднем пассажирском сидении находились два человека», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР оп Пензенской области.

В ведомстве добавили, что инспектор ДПС потребовал от водителя остановиться и выйти из машины, при этом в ходе беседы он заметил у мужчины признаки алкогольного опьянения.

«Тот на законные требования сотрудника полиции прекратить движение и выйти из автомобиля ответил категорическим отказом, а когда инспектор ДПС наклонился к нему, нанес последнему не менее трех ударов по руке», — пояснили в пресс-службе.

В следственном управлении уточнили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.