Под Пензой замдиректора школы получил условный срок после гибели пьяного электрика Криминал

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено заместителю директора школы села Бессоновка Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 18 октября 2018 года заместителем директора средней общеобразовательной школы села Бессоновка по административно-хозяйственной части, ответственным за охрану труда, электрик был допущен к работе на высоте без необходимых средств индивидуальной защиты. При этом электрик не прошел обучение безопасным методам и способам работы на высоте», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Стали известны обстоятельства гибели работника школы под Пензой

Она добавила, что при выяснении причин неисправности освещения в физкультурно-оздоровительном комплексе школы мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с высоты не менее 6 метров.

«Получив множественные телесные повреждения, потерпевший 1957 года рождения скончался на следующий день в больнице Пензы от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, таза, конечностей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Согласно данным, размещенным на сайте Бессоновского районного суда, в нарушении требований охраны труда признан виновным Федор Шупиков, занимающий должность заместителя директора по АХЧ.