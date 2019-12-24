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Под Пензой замдиректора школы получил условный срок после гибели пьяного электрика

14:05 | 24.12.2019 | Криминал

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Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено заместителю директора школы села Бессоновка Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой замдиректора школы получил условный срок после гибели пьяного электрика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 18 октября 2018 года заместителем директора средней общеобразовательной школы села Бессоновка по административно-хозяйственной части, ответственным за охрану труда, электрик был допущен к работе на высоте без необходимых средств индивидуальной защиты. При этом электрик не прошел обучение безопасным методам и способам работы на высоте», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что при выяснении причин неисправности освещения в физкультурно-оздоровительном комплексе школы мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с высоты не менее 6 метров.

«Получив множественные телесные повреждения, потерпевший 1957 года рождения скончался на следующий день в больнице Пензы от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота, таза, конечностей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Согласно данным, размещенным на сайте Бессоновского районного суда, в нарушении требований охраны труда признан виновным Федор Шупиков, занимающий должность заместителя директора по АХЧ.

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