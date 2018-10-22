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Стали известны обстоятельства гибели работника школы под Пензой

13:27 | 22.10.2018 | Спорт

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Электрик школы села Бессоновка Пензенской области скончался от травм, полученных в образовательной организации при производстве работ на высоте. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Стали известны обстоятельства гибели работника школы под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 18 октября электрик школы, не прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности, был допущен к работе на высоте без специального страховочного оборудования. Осуществляя работы в физкультурно-оздоровительном комплексе школы, связанные с устранением неисправностей освещения, и используя при этом передвижную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа, электрик упал с высоты не менее 6 метров», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина, получивший множественные телесные повреждения, впоследствии скончался в больнице.

Татьяна Махницкая добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — отметила она.

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