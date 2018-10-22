Стали известны обстоятельства гибели работника школы под Пензой Спорт

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Электрик школы села Бессоновка Пензенской области скончался от травм, полученных в образовательной организации при производстве работ на высоте. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 18 октября электрик школы, не прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности, был допущен к работе на высоте без специального страховочного оборудования. Осуществляя работы в физкультурно-оздоровительном комплексе школы, связанные с устранением неисправностей освещения, и используя при этом передвижную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа, электрик упал с высоты не менее 6 метров», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина, получивший множественные телесные повреждения, впоследствии скончался в больнице.

Татьяна Махницкая добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — отметила она.