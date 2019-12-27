Житель Чаадаевки приговорен к 9 годам колонии за смерть знакомого Криминал

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 19 августа мужчина 1960 года рождения находился в гостях у соседей на улице Кирова в Чаадаевке, где со знакомыми распивал спиртное. В процессе употребления алкоголя между злоумышленником и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний начал оскорблять сожительницу знакомого. Мужчина, разозлившись, направился к себе домой, где вооружился ножом, и вернулся к соседям. Зайдя в дом, он нанес один удар ножом в грудную клетку потерпевшего, сидевшего за столом на кухне», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что получивший ножевое ранение мужчина скончался в машине скорой помощи.

«Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение изнасилований и хулиганства», — отметила Татьяна Махницкая.