В Пензе женщина лишилась денег в надежде получить 420 тыс. рублей компенсации Криминал

Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. 38-летняя жительница Пензы стала жертвой телефонного мошенничества, поверив в возможность получения компенсации в размере 420 тыс. рублей за ранее приобретенные лекарства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщину ввел в заблуждение злоумышленник, выдавший себя за сотрудника Следственного комитета, который убедил ее в необходимости совершения нескольких перечислений ради получения денег.

«В течение недели женщина, следуя указаниям незнакомца, несколько раз переводила различные суммы на имя частных лиц на общую сумму 244 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.