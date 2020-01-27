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Мошенник оформил на жителя Пензы кредит более чем на 2 млн. рублей и заполучил часть суммы

08:55 | 27.01.2020 | Криминал

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества, жертвой которого стал 25-летний мужчина, на имя которого злоумышленник сумел оформить кредит более чем на 2 млн. рублей и впоследствии заполучить часть суммы.

Мошенник оформил на жителя Пензы кредит более чем на 2 млн. рублей и заполучил часть суммы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, житель Пензы разместил на сайте Avito объявление о продаже раскладушки за 1,5 тыс. рублей, после чего с ним связался потенциальный покупатель, предложивший перевести оплату на карту продавца.

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«Под этим предлогом незнакомец попросил назвать реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS, что гражданин и сделал», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что с помощью этих сведений злоумышленник дистанционно — через мобильное банковское приложение — оформил на имя мужчины кредит на сумму 2,1 млн. рублей и перевел с соответствующего счета 295 тыс. рублей на банковскую карту гражданина.

«После этого он перезвонил продавцу, сказал, что ошибочно перечислил в качестве платы за раскладушку 295 тыс. рублей, и попросил вернуть эту сумму. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил деньги по реквизитам, которые указал покупатель, а на следующий день выяснил, что его обманули», — сказали в пресс-службе.

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