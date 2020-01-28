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В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в повреждении 25 машин

09:48 | 28.01.2020 | Криминал

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Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении 25 автомобилей в одном из дворов на проспекте Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе задержан мужчина, подозреваемый в повреждении 25 машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В правоохранительные органы поступила информация о том, что на проспекте Строителей во дворе одного из домов мужчина прокалывает колеса припаркованных автомобилей. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что на месте очевидцы указали на нетрезвого гражданина с предметом в руках, похожим на нож.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.

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