Вынесен приговор по делу об убийстве художника из Заречного в Белинском районе Криминал

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Приговор по делу об убийстве художника из города Заречного, тело которого было обнаружено охотником в Белинском районе 16 декабря 2018 года, провозглашен в Пензенском областном суде.

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«Установлено, что нигде не работающие супруги, проживающие в Белинском районе, договорились ограбить кого-нибудь из мужчин, с которыми жена специального для этих целей переписывалась в чате знакомств. На удочку злоумышленников попался художник из Заречного, которого женщина пригласила в гости для совместного распития спиртных напитков и проведения досуга», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она добавила, что 14 декабря 2018 года пара встретила гостя на остановке, при этом муж представился братом женщины.

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«Все вместе они пришли домой, где в ходе застолья хозяева открыто похитили из кармана висевшей куртки гостя 4 тыс. 950 рублей. Когда тот потребовал отдать деньги, владелец жилища избил его, перетащил к мусорной свалке, где взял металлическую банку из-под краски и нанес ею не менее пяти ударов по голове потерпевшего, от которых мужчина 1973 года рождения скончался», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Яшина отметила, что при вынесении приговора суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, в результате мужчине 1980 года рождения назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, его супруга 1971 года рождения проведет в колонии общего режима 3 года 6 месяцев 10 дней, а также пройдет лечение у психиатра.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила она.