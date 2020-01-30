Жительница Пензы лишилась денег в надежде заработать через интернет Криминал

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы лишилась денег, попавшись на уловку интернет-мошенника в социальной сети «ВКонтакте» о легком заработке.

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«Со страницы знакомого она получила сообщение с предложением попробовать свои силы в программе инвестиций. В тексте говорилось о том, что необходимо внести 25 тыс. рублей на счет банковской карты и затем с учетом налоговых вычетов получить доход в сумме 49 тыс. 999 рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина согласилась и перечислила деньги по указанным реквизитам.

«Несколько часов спустя она выяснила, что аккаунт знакомого в соцсети взломали, денег он не просил и не получал», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.