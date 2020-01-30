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Вынесен приговор по делу об убийстве женщины, обнаруженной в Пензе мертвой с кляпом во рту

19:55 | 30.01.2020 | Криминал

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор мужчине за совершение нескольких преступлений в Ярославле и Пензе, в числе которых — незаконное лишение свободы и убийство женщины, чье тело было обнаружено 30 июля 2018 года в погребе на 1-м Полтавском проезде.

Вынесен приговор по делу об убийстве женщины, обнаруженной в Пензе мертвой с кляпом во рту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свою вину в совершении преступлений мужчина признал частично, пояснив, что у потерпевшей его семья хотела купить квартиру, они отдали часть денег, но та отказалась от сделки. Он решил ее наказать, поместил в погреб, связал, вставил кляп. По словам мужчины, он хотел оставить хозяйку до утра, чтобы она испугалась и быстрее вернула ему деньги, но когда пришел через несколько дней, та была уже мертва», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Она уточнила, что по результатам рассмотрения материалов дела мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пп. «г» и «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Мужчине назначено наказание в виде 22 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В пользу брата и дочери погибшей суд решил взыскать компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 2,4 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Наталья Яшина отметила, что приговор не вступил в законную силу.

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