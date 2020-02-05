В Пензе женщина лишилась более 380 тыс. рублей после звонков из «банка» Криминал

Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. 40-летняя жительница Пензы лишилась более 380 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что со счета карты собеседницы происходит списание денежных средств. После этого жительнице Пензы позвонил другой незнакомец, который назвался сотрудником службы безопасности известного банка, который попросил продиктовать реквизиты карты и цифровые коды, поступившие в SMS, что гражданка и сделала. Вскоре с ней связался третий неизвестный, которому женщина также назвала цифровые коды из SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что затем она обнаружила списание со счета 381 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.