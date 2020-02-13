Замначальника эксплуатационного вагонного депо «Пенза» подозревается в получении взятки Криминал

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо «Пенза» – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

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«По версии следствия, подозреваемый в октябре 2019 года получил от заместителя начальника вагонного ремонтного депо взятку за совершение незаконных действий, а именно — за установление фиктивного брака грузовых вагонов без проведения их фактического осмотра», — сказал собеседник агентства, добавив, что таким образом планировалось добиться повышения объема работ, производимых ремонтным предприятием.

Дмитрий Захаров уточнил, что преступление выявлено сотрудниками транспортной полиции и регионального управления ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — пояснил представитель управления.

Он отметил, что в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.