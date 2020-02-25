В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже путевки в Ялту Криминал

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже путевки в один из санаториев Ялты, жертвой которого стала 36-летняя жительница Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина нашла в интернете заинтересовавшее ее объявление и оставила заявку, указав в ней адрес своей электронной почты.

«Через некоторое время она получила письмо с договором, в котором были указаны реквизиты для оплаты. Жительница Пензы перевела на банковский счет 50 тыс. рублей, но до сих пор путевку не получила», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.